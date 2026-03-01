"Valorizamos o Campeonato Gaúcho", afirma presidente do Inter antes do Gre-Nal 450

Presidente do Inter concedeu entrevista antes do clássico. Renan Mattos / Agencia RBS

Um clássico Gre-Nal sempre aumenta a dimensão de qualquer campeonato. O Gauchão 2026 não é a prioridade do Inter na temporada, mas, o fato de enfrentar o Grêmio na decisão, aumenta a relevância da competição para o clube.

Neste domingo (1º), às 18h, será disputado o jogo de ida da final, na Arena. Em entrevista ao "Domingo Esporte Show", da Rádio Gaúcha, o presidente colorado, Alessandro Barcellos, destacou as as prioridades do Inter na temporada e falou sobre a final do Estadual.

— A prioridade que nós estamos dando nesse início de ano é para que a gente possa fazer um Campeonato Brasileiro melhor e com mais resultados. Também, posteriormente, uma Copa do Brasil, que é uma competição importante para o clube. Mas, em nenhum momento, sem desmerecer o Gauchão. Pelo contrário, valorizamos o Campeonato Gaúcho — afirmou.

Barcellos também comentou sobre as dificuldades de jogar um Gre-Nal.

— A estatística e os números do passado são importantes para que a gente tenha a dimensão também do tamanho das dificuldades, das caminhadas. Mas elas não entram em campo, e o que entra em campo é este grupo que está aí, é este comandante técnico, é esta comissão técnica e é este momento.

Fator local

O campeão só será definido no jogo da volta, no próximo domingo (8), no Beira-Rio, algo que foi enfatizado por Barcellos.

— O Gre-Nal é sempre um jogo indefinido, um jogo difícil, e é evidente que o fator campo tem alguma preponderância, mas sabemos que são 180 minutos e é lá (Beira-Rio) que as coisas vão se decidir.

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