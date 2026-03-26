Valores ainda afastam o Inter de acordo por zagueiro do Cruzeiro

Zagueiro João Marcelo interessa ao Inter. Staff Images / Cruzeiro/Divulgação

O Inter segue enfrentando dificuldades para avançar na negociação pelo zagueiro João Marcelo, do Cruzeiro. Caso o clube mineiro não mude sua postura nas próximas horas, a contratação pode não ocorrer.

O Cruzeiro aceita apenas a venda em definitivo e fixou o valor em 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,9 milhões). Já a proposta do Inter gira em torno de 3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 15,7 milhões), diferença considerada significativa pelos gaúchos.

Outro fator que pode dificultar o negócio é a chegada do novo técnico do Cruzeiro, Arthur Jorge. O treinador afirmou que pretende avaliar todo o elenco antes de tomar decisões sobre possíveis saídas.

Outros jogadores também estão na mira do Inter. Os zagueiros do Novorizontino, Patrick e Dantas, também foram sondados pelos dirigentes colorados.