Uruguai confirma convocação de titular do Inter

Rochet foi convocado pela seleção uruguaia. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O técnico Marcelo Bielsa divulgou, nesta segunda-feira (23), a lista de convocados para os amistosos da seleção do Uruguai nesta data Fifa. Como esperado, o goleiro do Inter, Sérgio Rochet, teve sua presença confirmada.

Rochet ficará à disposição para os amistosos contra a Inglaterra, em Wembley, na próxima sexta (27), e, depois, diante da Argélia, em Turim, na Itália, no dia 31.

Com isso, o goleiro dificilmente estará à disposição do Inter na retomada do Brasileirão, já que o jogo contra o São Paulo ocorre um dia após a partida em solo italiano. O confronto está marcado para 1º de abril, no Beira-Rio.