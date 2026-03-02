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"Um resultado muito ruim", diz Mercado sobre derrota do Inter por 3 a 0 no Gre-Nal 450

Zagueiro colorado lamentou a goleada sofrida no primeiro clássico da final do Gauchão, mas reclamou a arbitragem

Zero Hora

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