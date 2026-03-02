"Um resultado muito ruim", diz Mercado sobre derrota do Inter por 3 a 0 no Gre-Nal 450

Mercado levou cartão amarelo após reclamar do árbitro. Duda Fortes / Agencia RBS

A lamentação no lado colorado após a goleada sofrida no Gre-Nal 450 começou na saída de campo. Único a se manifestar entre os jogadores, o zagueiro Gabriel Mercado admitiu a frustração pela grandes desvantagem na final do Gauchão 2026 após o 3 a 0 na Arena.

— Lógico que foi um resultado muito ruim — afirmou o zagueiro em entrevista à RBS TV.

Na sequência, o argentino reclamou da arbitragem. Segundo ele, Anderson Daronco deveria ter dado falta na origem do lance do segundo gols do Grêmio. O árbitro deu vantagem, o Inter perdeu a bola e Amuzu fez o 2 a 0.

– Tinha de dar cartão para o jogador do Grêmio! Como dar vantagem se a gente estava com um a menos em campo? Fico muito incomodado também com o VAR.