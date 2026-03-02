Última vez que Inter venceu o Grêmio por quatro gols em casa foi há 74 anos; relembre

O Inter terá que reverter a goleada sofrida para o Grêmio caso queira ser campeão gaúcho no próximo final de semana. No jogo de ida, o Colorado sofreu 3 a 0 e ficou um pouco mais longe do bicampeonato estadual.
Caso queira ficar com o título, precisará vencer por quatro gols de diferença no tempo normal ou tirar a desvantagem de três gols e ganhar nos pênaltis.
Jogando em casa, a última vitória colorada por essa diferença de gols foi em 1952, mais de 70 anos atrás. Na ocasião, pelo Citadino de Porto Alegre, o Inter fez 5 a 1 no Tricolor e ficou com o título municipal.
Nos Eucaliptos, o Colorado ficaria com o título mesmo com o empate no Gre-Nal e chegava invicto ao confronto contra o principal rival. O Grêmio, por outro lado, havia trocado de técnico após duas derrotas no início do campeonato, estava invicto também com Clarel Kauer no comando da equipe.
A goleada colorada começou logo no início da partida. Jerônimo, aos sete e aos 14, deu a dianteira do jogo para o Inter. Sarará até descontou para o time visitante, mas o segundo tempo foi avassalador por parte dos donos da casa.
Salvador marcou aos 23, Bodinho aos 27 e Luizinho, aos 42' do 2º tempo, fechando a goleada em 5x1. Com o resultado, o Inter sagrou-se tricampeão da cidade.
O jogo
Inter 5 X 1 Grêmio - Eucaliptos - 7/12/1952
Inter: Milton Vergara; Florindo, Oreco, Paulinho de Almeida, Salvador, Odorico, Luizinho, Jerônimo, Bodinho, Mujica e Canhotinho. Técnico: Teté
Grêmio: Sérgio Moacir; Pipoca e Xisto; Orli, Olavo e Orlando; Dario, Tesourinha, Huguinho, Gita e Valdir. Técnico: Clarel Kauer.
Gols: Jerônimo 6'/1 (I); Jerônimo 12'/1 (I); Olavo 42'/1 (G); Salvador 16'/2 (I); Bodinho 25'/2 (I); Luizinho 40'/2 (I).