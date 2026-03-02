Última vez que Inter venceu o Grêmio por quatro gols em casa foi há 74 anos; relembre

Jogo era válido pelo Citadino de 1952. Jefferson Botega / Agência RBS

O Inter terá que reverter a goleada sofrida para o Grêmio caso queira ser campeão gaúcho no próximo final de semana. No jogo de ida, o Colorado sofreu 3 a 0 e ficou um pouco mais longe do bicampeonato estadual.

Caso queira ficar com o título, precisará vencer por quatro gols de diferença no tempo normal ou tirar a desvantagem de três gols e ganhar nos pênaltis.

Jogando em casa, a última vitória colorada por essa diferença de gols foi em 1952, mais de 70 anos atrás. Na ocasião, pelo Citadino de Porto Alegre, o Inter fez 5 a 1 no Tricolor e ficou com o título municipal.

Nos Eucaliptos, o Colorado ficaria com o título mesmo com o empate no Gre-Nal e chegava invicto ao confronto contra o principal rival. O Grêmio, por outro lado, havia trocado de técnico após duas derrotas no início do campeonato, estava invicto também com Clarel Kauer no comando da equipe.

A goleada colorada começou logo no início da partida. Jerônimo, aos sete e aos 14, deu a dianteira do jogo para o Inter. Sarará até descontou para o time visitante, mas o segundo tempo foi avassalador por parte dos donos da casa.

Salvador marcou aos 23, Bodinho aos 27 e Luizinho, aos 42' do 2º tempo, fechando a goleada em 5x1. Com o resultado, o Inter sagrou-se tricampeão da cidade.

O jogo

Inter 5 X 1 Grêmio - Eucaliptos - 7/12/1952

Inter: Milton Vergara; Florindo, Oreco, Paulinho de Almeida, Salvador, Odorico, Luizinho, Jerônimo, Bodinho, Mujica e Canhotinho. Técnico: Teté

Grêmio: Sérgio Moacir; Pipoca e Xisto; Orli, Olavo e Orlando; Dario, Tesourinha, Huguinho, Gita e Valdir. Técnico: Clarel Kauer.