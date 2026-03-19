Três motivos para a primeira vitória do Inter no Brasileirão

Carbonero decidiu a partida. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Inter, enfim, venceu no Brasileirão. Em uma partida muita disputada e com um gols nos acréscimos, o time de Paulo Pezzolano venceu o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro.

Os três pontos não foram suficientes para tirar o clube da zona de rebaixamento. Com cinco pontos, o Inter está na 17ª colocação. No domingo (22), recebe a Chapecoense no Beira-Rio.

A seguir, confira três motivos para a vitória colorada.

Atuação sólida da zaga

O Inter vazou, mas foi num pênalti ingênuo cometido por Vitinho no segundo tempo. Com a bola rolando, o Santos levou pouco perigo. Félix Torres fez seu melhor jogo com a camisa colorada. Victor Gabriel também teve desempenho seguro na defesa. Neymar e Gabriel Barbosa pouco perigo criaram pelo Santos.

Competitividade

O time do Inter correu o tempo todo. Em uma partida de baixa qualidade técnica, os atletas colorados dividiram todas as jogadas. E acreditaram até os acréscimos, quando saiu o segundo gol colorado, com Carbonero.

Entrada de Carbonero

O colombiano foi peça-chave na vitória colorada. Começou no banco e entrou nos minutos finais dando um gás extra para levar o time à frente. Foi ele o responsável direto pela primeira vitória no Brasileirão.