Três motivos para a derrota do Inter para o Bahia

Inter está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

Na tarde deste domingo (15), na derrota do Inter por 1 a 0 para o Bahia, o roteiro foi muito parecido com o de partidas anteriores. O time criou, mas esbarrou em problemas defensivos e saiu derrotado do Beira-Rio. À noite, com o empate entre Cruzeiro e Vasco, em 3 a 3, o Colorado caiu para a lanterna do Brasileirão.

O time teve algumas mudanças, especialmente no setor esquerdo. Bernabei, criticado pelos espaços, passou a jogar como ponta. Ainda assim, o time sofreu defensivamente. Veja abaixo três motivos para a derrota do Inter.

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Ineficiência ofensiva

Alerrandro entrou no fim e perdeu chances claras de gol. Jeff Botega / Agencia RBS

Contra o Atlético-MG, o time criou muitas chances, mas não aproveitou e perdeu o jogo. Contra o Bahia, foram 14 finalizações, mas apenas duas na direção no gol de Ronaldo. O Bahia chutou sete vezes, converteu uma e venceu o jogo.

Erros defensivos (de novo)

Bahia teve liberdade no momento do único gol da partida. Duda Fortes / Agencia RBS

Mais uma vez, as falhas defensivas cobraram um preço caro. No lance do gol, Erick invadiu a área do Inter com facilidade, driblou os defensores e conseguiu o passe. A bola que sobrou para Willian José marcar com o gol aberto é resultado da fragilidade do setor de marcação colorado.

Pouca qualidade de criação

Alan Patrick voltou a ter atuação discreta. Ricardo Duarte / SC Internacional

Apesar das chances de gol, o meio-campo do Inter produziu pouco. O time sofre para criar, e o setor intermediário sofre com a marcação do adversário. Alan Patrick, o responsável pelas principais ações no setor e termômetro do time, teve mais uma atuação discreta, e deixou o campo antes do fim do jogo.