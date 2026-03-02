Colorado foi goleado na partida de ida por 3 a 0. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter viu o seu maior rival abrir boa vantagem para conquistar o Gauchão 2026. Após um bom início de primeiro tempo no Gre-Nal 450, o Colorado sofreu dois gols após a expulsão de lateral, e perdeu a partida de ida da decisão por 3 a 0.

Os gols do jogo, disputado na noite de domingo (1º), na Arena, foram marcados por Enamorado, aos 38 minutos, Amuzu, aos 45 do primeiro, e Victor Gabriel (contra), aos 21 minutos do segundo tempo.

Três motivos para a derrota do Inter no Gre-Nal 450

Expulsão de Bernabei

Aos 32 minutos do primeiro tempo, talvez o lance que tenha definido o clássico Gre-Nal 450. Em um contra-ataque do Grêmio, Amuzu avançou sozinho e só foi parado com uma falta de Bernabei quase dentro da área.

O árbitro Anderson Daronco não teve dúvidas e expulsou o lateral-esquerdo argentino de forma direta. A partir dali, o Grêmio tomou as rédeas do confronto e garantiu o 3 a 0.

Erros defensivos

No lance da expulsão de Bernabei, o time estava desprotegido para o contra-ataque puxado por Amuzu após erro em cobrança de falta. No segundo gol gremista, desatenção após a vantagem dada por Anderson Daronco e erro de Mercado em afastar a bola. No gol que garantiu o 3 a 0, Alan Patrick perdeu a bola na entrada da área para Arthur. Três erros que culmiram com a goleada gremista na Arena.

Escolhas de Pezzolano

Ao contrário do Gre-Nal da fase classificatória, o Inter teve dificuldades para jogar, mesmo com 11 contra 11. O próprio treinador admitiu isso na coletiva após o 3 a 0.

— Eles estavam mais bem posicionados do que nós. Não pudemos pressionar como queremos. Eles colocaram muita gente por dentro, queríamos jogar por ali. Erramos um pouco em não jogar pelos lados. Estávamos um pouco afastados. Os interiores deles estavam bem-posicionados. Foram detalhes táticos.

Além disso, Pezzolano optou por não fazer trocas após a expulsão de Bernabei. Assim, colocou Vitinho pelo lado direito e Bruno Gomes na lateral esquerdo para substituir o argentino.