"Torcida pode dormir um pouco feliz": o que disse Pezzolano após vitória do Inter no Brasileirão

Pezzolano trouxe uma escalação diferente, focada na parte física. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O resultado positivo no Brasileirão finalmente chegou para o Inter. Na sétima rodada, fora de casa, em um jogo complicado contra o Santos, o Colorado somou três pontos e deu motivo para a torcida dormir em paz.

O gol de Carbonero nos acréscimos deu mais tranquilidade para o trabalho de Paulo Pezzolano, que acreditou numa escalação diferente, sem vários titulares, e no fim deu certo.

— Desgaste físico, muitos jogos seguido, a cada três, quatro dias, os jogadores estavam sentindo. Nós precisamos de um time humilde dentro do campo, um time que corre, um time que esteja 100% primeiro fisicamente — explicou o treinador sobre a escalação.

— Dar parabéns aos jogadores e à torcida, que pode dormir um pouco feliz. O jogo ganho de hoje é para continuar uma boa sequência e para seguirmos ficando felizes, porque estes jogadores, a direção e o staff mereciam. Mas, vocês sabem que futebol não é merecimento, é ganhar e fazer gols. Merecíamos ganhar os jogos anteriores. Parabéns para todos e agora é seguir trabalhando — complementou.

No sistema adotado por Pezzolano contra o Santos, Borré e Alerrandro jogaram juntos no ataque, com Alan Patrick e Carbonero começando no banco de reservas.

— Alejandro e Borré desgastaram a defesa adversário, o que foi impressionante. Começamos com 11, depois entram quatro ou cinco jogadores e eles têm que aguentar, ou virar o resultado. Hoje destaco e dou os parabéns a todos os jogadores que começaram, que estavam no banco, porque estavam todos conectados. O time ganhou aqui no campo e as mudanças foram pensando nisso, em estar bem fisicamente. Temos muitos jogos seguidos. E sabemos que não estamos jogando para estar no lugar da tabela que estamos. Temos que saber o momento de sofrer, e hoje o time soube jogar os diferentes momentos do jogo — disse Pezzolano.

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Sistema pode ser repetido?

Sim, sem dúvida. Segundo o time, segundo o rival, hoje demonstramos que todos os jogadores estão prontos para participar. Jogadores que não vinham jogando muitos minutos. Obviamente pode acontecer em algum outro jogo, não são todos os jogos iguais, mas o que quero acontecendo é o mesmo de hoje e desde o jogo passado também: dar 100%, desde o minuto zero até o final.

Escolha por Félix Torres

Eu preciso dos jogadores. Em primeiro lugar, todos saudáveis e bem fisicamente. Temos muitas sequências de jogos e o Mercado é um jogador que sofre. Eu sinto e vejo que sofre. Mas, o mais importante é que esteja saudável e, quando jogar, esteja 100%. O Félix pode jogar com o Mercado, com o Vitor Gabriel, podem jogar os três juntos em algum jogo. Mas, o mais importante é manejar bem os tempos deles. Não foi nada de característica, foi só isso. E estão demonstrando que vêm melhorando e temos que seguir melhorando.

Existe como repetir a intensidade com Carbonero, Bernabei e Alan Patrick?

Sem dúvida podem fazer. Eles fizeram contra o Flamengo. Lembra? Foi um jogo muito parecido. E podem fazer muito bem. Vinham de uma sequência de jogos, muitos minutos jogados. Nós temos a parte de performance, que avalia tudo. Eles estavam muito cansados, mas estavam preparados para jogar? Sim, estavam preparados. Mas não estavam 100%. Mas, com certeza eles podem fazer tudo.

Falta de gols no primeiro tempo

Tivemos oportunidades claras, mas não tivemos a sorte de fazer. Depois, o que gostei foi a aplicação do time hoje dentro do campo. Entramos em campo para fazer uma coisa e fizemos muito bem. Tapar os espaços que não queríamos dar e evitar coisas que eles iam procurar de nós. A partir daí, começamos a ganhar o jogo. Foi isso, estar 100% aplicados.