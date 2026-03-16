Torcida organizada do Inter protesta contra presidente Alessandro Barcellos

Faixa foi divulgada nesta segunda-feira (16). Instagram / Reprodução

A Guarda Popular confeccionou e divulgou, nesta segunda-feira (16), uma faixa em protesto ao presidente Alessandro Barcellos, do Inter. Nas redes sociais, a imagem mostra a foto do dirigente, com notas de dinheiro e um símbolo de proibido.

A insatisfação com a situação do clube já havia gerado protesto após a derrota para o Bahia, no último domingo (15), no Beira-Rio. A manifestação pacífica foi registrada no edifício garagem do estádio, com os gritos de "vergonha, time sem vergonha", entoados em direção aos jogadores.

Atualmente, o Inter está na lanterna do Brasileirão. Ao longo de seis rodadas, o time colorado somou apenas dois pontos. A busca pela primeira vitória segue e tem o Santos como próximo adversário. O jogo está marcado para quarta-feira (18), às 21h30min, na Vila Belmiro.

Veja a manifestação nas redes sociais