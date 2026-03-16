Torcedores do Inter protestam no estacionamento do Beira-Rio após nova derrota no Brasileirão; veja vídeo

A sequência de resultados ruins do Inter no Brasileirão culminou em uma série de protestos dos torcedores após a derrota para o Bahia. O Colorado é lanterna da competição, com dois pontos em seis rodadas.

As cobranças e as vaias dos torcedores foram perceptíveis ainda com a partida em andamento no Beira-Rio, quando a equipe perdia por 1 a 0.

Depois do apito final, membros da Camisa 12 se deslocaram até o edifício garagem para fazer cobranças aos jogadores. Houve uma conversa entre as lideranças do grupo e os seguranças para que o protesto fosse realizado de forma pacífica.

Nas imagens registradas, é possível ouvir gritos de "vergonha, time sem vergonha", enquanto, de carro, os atletas deixavam o local. Além disso, palavras de ordem foram proferidas pelos torcedores.

Com o resultado deste domingo (15), o Inter tem apenas dois pontos em seis rodadas disputas, aproveitamento de 11%. A oportunidade de recuperação será na quarta-feira (18), diante do Santos, na Vila Belmiro.