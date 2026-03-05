O primeiro jogo da decisão do Gauchão teve a derrota do Inter por 3 a 0 para o Grêmio no clássico 450, na Arena. Agora, se quiser o bicampeonato estadual, o time de Paulo Pezzolano terá de reverter a goleada sofrida.
No Beira-Rio, no domingo (8), o Colorado precisará vencer por quatro gols de diferença para conquistar o título no tempo normal. Caso vença por três gols, levará o jogo para os pênaltis.
Depois do revés na Arena, a pergunta que mais se escuta no Rio Grande do Sul é: será que o Inter consegue virar? E você, torcedor colorado, como está sua fé na conquista do Gauchão 2026? Vote na enquete abaixo.
Torcedor colorado, como está sua fé na conquista do Gauchão 2026?
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