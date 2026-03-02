Toque de letra, faltas ríspidas e "soberba": os atos que irritaram os jogadores do Inter

Não foi apenas a arbitragem do Gre-Nal 450 que causou incômodo no Inter. Nos bastidores, os jogadores colorados demonstraram irritação com atitudes de atletas do Grêmio na goleada por 3 a 0, na partida de ida da final do Gauchão.
Após perder o confronto, em conversas internas no vestiário da Arena, foram manifestadas as ações que devem ser tomadas para remobilizar o time para o jogo de volta, no Beira-Rio.
O principal ato protestado foi o toque de letra de Amuzu. A compreensão pelo lado vermelho é de que houve arrogância por parte do gremista. Alan Patrick confessou irritação com algumas situações:
— Me pareceu, em alguns lances, um pouco de soberba da parte deles. E é claro que nós vamos mobilizar para a gente fazer o nosso melhor e ter a cabeça no lugar para que esses lances não tirem o nosso foco — disse o capitão colorado na saída do estádio.
Chegadas mais ríspidas
Outros pontos foram discutidos ainda na Arena. Arthur é um dos jogadores do Grêmio visado pelas divididas nos últimos clássicos. O volante, que já foi expulso no Gre-Nal 448, pelo Brasileirão, teria cometido algumas faltas mais ríspidas. O técnico Paulo Pezzolano pediu a expulsão do capitão tricolor em choque com Borré, ainda no primeiro tempo.
Outras questões incomodaram, como a troca de passes aos gritos de olé da torcida gremista. Monsalve também causou irritação por suposta prepotência.
Esses pontos serão trabalhados internamente entre os atletas durante a preparação para o jogo de volta. A reapresentação colorada está marcada para quarta-feira (4).
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲