Toque de letra, faltas ríspidas e "soberba": os atos que irritaram os jogadores do Inter

Colorados ficaram irritados com toque de letra de Amuzu. Jeff Botega / Agencia RBS

Após perder o confronto, em conversas internas no vestiário da Arena, foram manifestadas as ações que devem ser tomadas para remobilizar o time para o jogo de volta, no Beira-Rio.

O principal ato protestado foi o toque de letra de Amuzu. A compreensão pelo lado vermelho é de que houve arrogância por parte do gremista. Alan Patrick confessou irritação com algumas situações:

— Me pareceu, em alguns lances, um pouco de soberba da parte deles. E é claro que nós vamos mobilizar para a gente fazer o nosso melhor e ter a cabeça no lugar para que esses lances não tirem o nosso foco — disse o capitão colorado na saída do estádio.

Chegadas mais ríspidas

Outros pontos foram discutidos ainda na Arena. Arthur é um dos jogadores do Grêmio visado pelas divididas nos últimos clássicos. O volante, que já foi expulso no Gre-Nal 448, pelo Brasileirão, teria cometido algumas faltas mais ríspidas. O técnico Paulo Pezzolano pediu a expulsão do capitão tricolor em choque com Borré, ainda no primeiro tempo.

Outras questões incomodaram, como a troca de passes aos gritos de olé da torcida gremista. Monsalve também causou irritação por suposta prepotência.

Esses pontos serão trabalhados internamente entre os atletas durante a preparação para o jogo de volta. A reapresentação colorada está marcada para quarta-feira (4).