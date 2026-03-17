Técnico sob pressão e Neymar "chateado": o ambiente do Santos antes de encarar o Inter

Os resultados e a falta de um padrão tático são elementos que pesam contra o trabalho do técnico argentino, Raul Baretta / Santos,Divulgação

O confronto entre Santos e Inter nesta sétima rodada colocará frente a frente times que vivem um cenário de pressão. Se o Inter busca remontada em função da posição no Brasileirão, o resultado desta quarta-feira (18) deve definir o futuro de Vojvoda na equipe santista.

Neste momento, os resultados e a falta de um padrão tático são elementos que pesam contra o trabalho do técnico argentino. Em 2026, foram quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas em 15 partidas.

Na rodada passada, mesmo escalado com três zagueiros, o time saiu atrás no placar, mas arrancou o empate contra o Corinthians na Vila Belmiro com um gol de Gabigol.

Uma eventual saída do treinador também é avaliada sob a ótica financeira. Um desligamento agora custaria cerca de R$ 13 milhões aos cofres do Santos, conforme informação do portal De Olho no Peixe.

Neymar fora da lista

A expectativa por volta de Neymar à Seleção Brasileira foi adiada. O jogador não foi chamado por Carlo Ancelotti na última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo.

Ainda na segunda-feira, uma situação não repercutiu bem entre os torcedores. Depois da reapresentação no CT Rei Pelé, Neymar participou de um evento em São Paulo. Durante a disputa da Kings League, o camisa 10 do Santos chegou a bater o “pênalti do presidente”, uma das dinâmicas da competição.

Na saída do evento, ele comentou a ausência do seu nome na lista de Ancelotti.

— Vou falar aqui porque não dá para passar em branco. Obviamente, eu fico chateado e triste de não ter sido convocado. Mas o foco continua, dia após dia, treino após treino, jogo após jogo. O foco continua. Vamos conseguir nosso objetivo. Ainda tem a convocação final — declarou o camisa 10 do Peixe.

Desfalques

Na comparação com o time que empatou contra o Corinthians, o Santos perdeu dois jogadores. O zagueiro Luan Peres foi expulso e terá que cumprir suspensão, além do lateral-esquerdo Vinicius Lira, diagnosticado com lesão ligamentar no joelho.

Há dúvida ainda sobre a condição de Gabriel Bontempo, que apresentou um quadro de contratura lombar. A definição da escalação será nesta tarde, no CT Rei Pelé.

A partida entre Santos e Inter será nesta quarta-feira (18), às 21h30min, na Vila Belmiro. O time da casa está na 14ª posição, somando seis pontos. O Inter, por sua vez, é o último colocado com apenas dois pontos conquistados no Brasileirão.