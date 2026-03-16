Suspenso pelo terceiro amarelo, Paulinho abre disputa no meio-campo do Inter; veja os candidatos

Titular do time, Paulinho não poderá jogar contra o Santos. João Batista / Inter/Divulgação

Titular desde que chegou ao Beira-Rio, Paulinho recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Bahia e está suspenso para o jogo contra o Santos nesta quarta-feira (18). O técnico Paulo Pezzolano possui algumas alternativas dentro do elenco para substituir o camisa 27 colorado.

O escolhido formará, provavelmente, a dupla de volantes com Ronaldo na Vila Belmiro. Confira as alternativas do técnico uruguaio:

Bruno Gomes

Pela versatilidade, Bruno Gomes é tratado como o lateral-direito titular do time, mas, ao mesmo tempo, alternativa ao setor de meio-campo. Em 14 jogos na temporada, foi titular em praticamente todos. No entanto, contra os times da Série A, contando os clássicos com o Grêmio e as seis rodadas do Brasileirão, iniciou apenas uma partida como volante. Diante do Remo, no Mangueirão, fez dupla com Paulinho durante 78 minutos e completou 83% dos passes tentados, além de ter vencido três duelos em cinco disputados.

Bruno Henrique

Aos 36 anos, é o jogador mais experiente da lista de possiblidades e teve o vínculo estendido para 2026 por conta de uma cláusula contratual. Bruno Henrique é da posição e ingressou, justamente, na vaga de Paulinho contra o Bahia. Em 35 minutos de jogo, acertou pouco mais da metade dos passes pelo chão e ganhou três duelos de sete. No Brasileirão, foi titular apenas na estreia diante do Athlético-PR, também na vaga do volante suspenso, que fora preservado depois do Gre-Nal 449.

Alan Rodríguez

Com exceção ao jogo contra o Atlético-MG, o uruguaio foi reserva em todas as partidas do Brasileirão e, quando entrou, normalmente com o time atrás no placar e precisando buscar o resultado, recebeu funções mais ofensivas. Em 90 minutos contra o Galo, acertou 83% dos passes tentados, venceu cinco de 13 duelos disputados e ficou marcado pela chance clara perdida na risca da pequena área, já na reta final do jogo. Ainda não se firmou no time desde que chegou na metade de 2025.

Thiago Maia

Não joga desde o dia 15 de fevereiro, quando o Inter venceu o Ypiranga, por 3 a 0, fora de casa. Nas últimas temporadas, foi tratado como primeiro volante, inclusive para ser o substituto do lesionado Fernando, mas pode fazer a segunda função de meio-campo. Apenas quatro jogos em 2026 e somente um no Brasileirão. Contra o Flamengo, entrou na vaga de Carbonero com a missão de fechar a equipe e proteger o ponto conquistado no Maracanã.

Rodrigo Villagra