Sócias do Inter terão ingresso gratuito para partida contra o Bahia

Direção colorada repete promoção feita no Gre-Nal. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter segue com a promoção de ingresso gratuito para as sócias neste mês de comemorações pelo Dia da Mulher. Para o jogo contra o Bahia, no próximo domingo, às 16h, todas as sócias coloradas têm direito a ingresso gratuito para o duelo.

A ação garante entrada de acompanhante para as associadas que fazem check-in, enquanto as modalidades Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo contarão com isenção ao garantir sua presença.

O check-in já está aberto desde 14h da última segunda-feira. A partir de então, as sócias que garantirem sua presença poderão resgatar a entrada gratuita para acompanhante.