Inter

Abaixo do esperado
Notícia

Sem aproveitar chances, meia-atacante desaponta no Inter e perde espaço no time de Paulo Pezzolano

Jogador ficou de fora da lista de relacionados para o jogo contra o Atlético-MG

Saimon Bianchini

Direto de Belo Horizonte

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