Sem aproveitar chances, meia-atacante desaponta no Inter e perde espaço no time de Paulo Pezzolano

Gustavo Prado fez o gol do Inter na vitória sobre o Caxias na primeira fase do Gauchão. Ricardo Duarte/Flickr Internacional / Divulgação

Além de Villagra, que tem desconforto muscular, outra ausência chama atenção: Gustavo Prado. O meia-atacante, de 20 anos, sobrou da lista de relacionados por critério técnico. O clube vê ele desmotivado após não aproveitar as chances.

O jovem voltou a ser preterido por Paulo Pezzolano em virtude das escolhas. Allex e Kayky ganharam a vaga que poderia ser do atleta revelado pelo Colorado.

A avaliação é que Gustavo Prado está abaixo tecnicamente. Em 2026, mesmo começando com a equipe alternativa, ele atuou apenas três vezes e fez um gol contra o Caxias, mas sem lampejo.

Gustavo Prado, que é profissional desde 2024, nunca conseguiu se firmar como titular. A avaliação é que ele está desmotivado pelo próprio rendimento e falta de sequência. Ele já foi preterido por Roger Machado e Ramón Díaz quando esperava maior aproveitamento.

Neste momento, Prado seguirá a rotina de treinos em Porto Alegre para recuperar terreno. Não há sinalização de interesse do mercado nacional no jogador nesta janela e uma saída não é trabalhada pelo estafe.

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