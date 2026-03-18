Santos e Inter se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30min, pela sétima rodada do Brasileirão 2026. O jogo será na Vila Belmiro, em Santos.
O Colorado vem de derrota para o Bahia, na última rodada. Já o Santos empatou o clássico com o Corinthians em 1 a 1.
Escalações confirmadas para Santos x Inter
Santos: Brazão, Igor Vinícius, Adonis, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, Barreal, Christian Oliva e Rony; Neymar e Gabigol.
Técnico: Juan Pablo Vojvoda
Inter: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Alan Rodríguez; Vitinho, Alerrandro e Borré.
Técnico: Paulo Pezzolano
Arbitragem para Santos x Inter
Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Douglas Pagung (ES). VAR: Marco Aurélio Fazekas Ferreira (MG)
Onde assistir a Santos x Inter
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 21h;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A RBSTV e o Premiere anunciam a transmissão.
Como chegam Inter e Santos
Inter
Com dois pontos até agora, a equipe precisa vencer o Santos para tentar deixar o Z-4. O Inter busca a primeira vitória no Brasileirão. Paulo Pezzolano cumpriu suspensão e está de volta.
Santos
O Santos só venceu uma partida no Brasileirão, e Juan Pablo Vojvoda está pressionado. A esperança do time é Neymar, ausente da convocação de Carlo Ancelotti.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲