O Inter venceu a primeira neste Brasileirão. O Colorado superou o Santos, por 2 a 1, na Vila Belmiro, e chegou a cinco pontos. Ainda não sai da zona de rebaixamento, mas se aproxima disso. Na próxima rodada, recebe a Chapecoense no Beira-Rio.
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