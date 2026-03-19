Santos 1x2 Inter: veja os gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

Enfim, veio a primeira vitória do Inter no Brasileirão. E foi no sufoco. Nesta quarta-feira (18), na Vila Belmiro, pela sétima rodada, o Colorado bateu o Santos por 2 a 1, com gol nos acréscimos do segundo tempo. Veja acima os melhores momentos da partida.

O time de Paulo Pezzolano criou as melhores oportunidades na etapa inicial, mas só abriu o placar após o intervalo. No primeiro minuto do segundo tempo, Zé Ivaldo marcou contra após escanteio de Bruno Henrique. Depois, Vitinho cometeu pênalti em Moisés. Neymar foi para a cobrança e deixou tudo igual. O gol do alívio colorado veio aos 49 do segundo tempo, com Carbonero aproveitando um rebote de Brazão.

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Com o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro, o Inter vai a cinco pontos e sobe para a 17º colocação. Volta a campo no próximo domingo (22), visando sair do Z-4, diante da Chapecoense, no Beira-Rio.