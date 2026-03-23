Saída do Z-4 traz alívio no Inter e renova esperança para trabalhar na parada do Brasileirão

Inter fez 2 a 0 na Chape e saiu do Z-4. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Inter vai para a folga de dois dias e a pausa da Data Fifa no melhor cenário possível depois do mau começo no Brasileirão. As duas vitórias da semana, sobre Santos na quarta-feira e Chapecoense no domingo, tiraram o time da zona de rebaixamento, colocaram em posição intermediária na tabela e fizeram Paulo Pezzolano ter mais tranquilidade para esse período sem jogos.

Na visão do treinador, os resultados agora traduzem um pouco mais do que vinha sendo produzido. E o curioso é que, na análise geral, o Inter já jogou melhor do que isso, em partidas que não venceu.

— Era um pouco injusto o que estava acontecendo. Por mais que não haja injustiça em futebol, precisa é ser efetivo. Estou muito orgulhoso do trabalho que fazemos no dia a dia. Sei que, se perdermos, o trabalho é o pior do mundo. Da porta para dentro, sabíamos que as vitórias iam vir. São resultados que dão tranquilidade. Mas não é muita tranquilidade, né? É um momento ruim e temos muita autocrítica — comentou o treinador.

Consolidação de volante

A partida teve alguns destaques, como a consolidação de Villagra na primeira função do meio-campo. O argentino foi um dos destaques do jogo, assim como já ocorrera contra o Santos. Além dele, Matheus Bahia ganhou sequência na lateral esquerda.

O desenho defensivo deu resultado e pela primeira vez o time não sofreu gols enfrentando equipes da Série A.

— Importante era ganhar o jogo. Dá confiança não levar gols, claro, mas queríamos vencer, do jeito que fosse. Um pequeno erro estava virando gol para o adversário — completou Pezzolano.

A equipe terá folga até quarta-feira. Dali por diante, será uma semana de preparação para enfrentar o São Paulo de Roger Machado na retomada do Brasileirão. A equipe não terá o goleiro Rochet, o zagueiro Felix Torres e os atacantes Carbonero e Borré, todos a serviço de suas seleções. A expectativa é positiva para o aproveitamento dos colombianos.