Retrospecto contra, esperança a favor: Inter tenta repetir feito do Gauchão 2011 para ser campeão

Inter conquistou o título em 2011 após superar o Grêmio nas penalidades. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Para muitos, o Campeonato Gaúcho tem um campeão bem encaminhado em 2026. Ao vencer o jogo de ida por 3 a 0, o Grêmio está mais próximo da taça e deixou o Inter com uma missão difícil para buscar o título. No cenário mais simples, o Colorado terá de vencer por três gols de diferença para levar o confronto para as penalidades.

Historicamente, reverter a goleada do jogo de ida é pouco provável. Existe outra estatística que torna a situação mais complexa. Grêmio e Inter já se enfrentaram em 17 finais de Gauchão, sendo que em 11 delas foram disputados jogos de ida e volta. Nessas decisões, só uma vez o campeão foi o time derrotado na primeira partida, o que mostra que o vencedor do duelo inicial costuma confirmar o título.

Em 1999, o Grêmio perdeu o primeiro jogo da final para o Inter e foi campeão gaúcho. Contudo, naquela edição a decisão contou com um terceiro confronto, já que o Tricolor havia vencido a segunda partida.

Por mais que o retrospecto não seja favorável à virada do Inter, o torcedor pode apegar-se nesta final específica, quando o Colorado perdeu a ida por 3 a 2, em casa, e venceu pelo mesmo placar no Olímpico, na volta. Em 2011, o time treinado por Falcão foi campeão nos pênaltis.

Por mais que a diferença seja mais difícil de reverter, este é um exemplo que o Colorado busca se inspirar para tentar reverter o cenário no próximo domingo (8). A bola começa a rolar às 18h, no Beira-Rio.

Derrota na ida

Júnior Viçosa foi destaque na ida da final ao marcar dois gols no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Com os maiores ídolos de cada equipe na casamata — Renato Portaluppi era o técnico gremista — as duas equipes começaram a decidir o título no Beira-Rio. Antes, o Grêmio venceu a Taça Piratini, enquanto o Inter conquistou a Taça Farroupilha.

No jogo da ida, Andrezinho e Leandro Damião fizeram os gols do Inter. Do lado gremista, Leandro e Júnior Viçosa — que teve tarde inspirada ao marcar duas vezes — deixaram o time na frente da decisão.

— Depois da derrota em casa, logo após o jogo, já teve uma mobilização muito grande. Não só da parte diretiva, da comissão técnica do Falcão, mas principalmente nossa, dos jogadores mais velhos — disse Andrezinho.

O meia, que também foi campeão da Libertadores, em 2010, e da Copa Sul-Americana, em 2008, lembra que a semana que antecedeu o jogo de volta foi difícil, já que muitos davam o Inter como derrotado. Coube à comissão de Falcão motivar o grupo, mas de forma cautelosa para que os atletas não entrassem em campo com adrenalina em excesso, o que poderia comprometer a estratégia.

— A gente fez um pacto que sairia com o título. A gente viveu, literalmente, essa final, porque muitos gremistas já estavam contando com o título. Então, essa semana a gente trabalhou muito mais o mental do que, propriamente dito, a tática e a técnica — destaca o ex-jogador.

Virada histórica

Para reverter o resultado, Falcão apostou em uma mudança no esquema, com Juan Jesus entre os titulares, atuando como zagueiro pelo lado esquerdo para que a equipe tivesse três defensores. A estratégia não funcionou, tanto é que o Grêmio abriu o placar com Lúcio, o que complicou mais ainda a situação colorada.

O treinador não teve medo de abandonar a ideia e prontamente tirou o jovem zagueiro para colocar o meia Zé Roberto em campo. Uma das grandes atuações do jogador começou aos 31 minutos da primeira etapa quando cruzou para Leandro Damião empatar o jogo. Rapidamente, o cenário da partida mudou. Aos 45, Zé Roberto cobrou escanteio, a bola sobrou para Andrezinho, na entrada da área, que finalizou no canto de Victor: 2 a 1.

Mesmo machucado, Andrezinho marcou o segundo gol do Inter na partida. Jeff Botega / Agencia RBS

Andrezinho conta que a primeira parte do jogo foi de extrema dificuldade, principalmente na questão física. Por volta dos 35 minutos, ele fissurou a fíbula em uma dividida com Fábio Rochemback. No intervalo, o jogador fez esforços para voltar para a segunda etapa e até conseguiu. Contudo, com poucos minutos, foi substituído por Oscar, já que mancava muito.

— Sem dúvidas foram os dois maiores Gre-Nais que eu joguei. Ainda mais para mim por ter marcado gol nos dois jogos e por ter sofrido uma fissura na fíbula, no Olímpico. Eu joguei uns 15 minutos com a fíbula fissurada — conta.

Na etapa final, o nome da partida até aquele momento, Zé Roberto, sofreu pênalti, que foi convertido por D’Alessandro. E quando o título parecia garantido no tempo normal, Borges aproveitou a falha de Renan, aos 35 minutos, para descontar: 3 a 2. Nas penalidades, entretanto, o goleiro do Inter se redimiu e defendeu três cobranças. Zé Roberto, novamente ele, converteu o último chute, que rendeu o 40º título colorado.

Dá pra virar?

Ao contrário de 2011, o cenário de 2026 é mais difícil por se tratar de uma diferença de três gols. Em contrapartida, o Inter jogará no Beira-Rio e poderá ser embalado pelo seu torcedor. Para Andrezinho, o cenário é complexo, mas não impossível:

— A gente não pode ser hipócrita de dizer que não é uma grande vantagem do Grêmio ter vencido o primeiro jogo de 3 a 0. Mas no futebol tudo pode acontecer. Agora, tem que trabalhar a parte mental. Você tem que estar com o coração fervendo na ponta da chuteira, mas a tua cabeça tem que estar fria, tem que estar de cabeça de gelo.