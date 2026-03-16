Resultado da enquete: quem é o principal responsável pela atual situação do Inter?

Inter perdeu para o Bahia por 1 a 0. Duda Fortes / Agencia RBS

A derrota para o Bahia deixou a situação do Inter ainda mais tensa. Ao longo de sete rodadas, o Colorado ainda não venceu e, agora, está na lanterna do Brasileirão.

No domingo (15), GZH questionou ao público sobre o principal culpado pelo má fase: diretoria, atletas ou Paulo Pezzolano.

Ao todo, foram 1.631 votos. Após pouco mais de 12 horas no ar, a enquete teve 72,2% dos votantes escolhendo "direção". Além disso, foram 20% para "jogadores" e apenas 7,7% para "treinador".