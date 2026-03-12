Resultado da enquete: Bernabei merece ser titular do Inter?

Bernabei cometeu mais um erro como titular do Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

No confronto entre Atlético-MG e Inter, realizado nesta quarta (11) em Belo Horizonte, o Galo venceu por 1 a 0, com gol anotado no primeiro minuto da partida. Cuello marcou após drible desconcertante em cima de Bernabei.

Não é a primeira vez que o time de Pezzolano sofre um gol pelo lado do argentino. Além disso, recentemente no Gre-Nal 450, o lateral-esquerdo foi expulso e prejudicou o Colorado.

Zero Hora realizou uma enquete questionando o torcedor se Bernabei ainda merece ser titular do Inter. Veja abaixo o resultado:

Sim - 43,2%

Não - 56,8%