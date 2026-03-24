Recuperação física, parceiro de Villagra e substituto de Vitinho: o que o Inter deve trabalhar na data Fifa

Pezzolano tem decisões a tomar na volta da Data Fifa. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A pausa da data Fifa será usada para o Inter em duas formas diferentes. Uma delas é recuperação física. Foram oito partidas seguidas entre "quarta e domingo", o que gera um desgaste por si só, multiplicado quando a situação da tabela exige ainda mais dedicação. A outra é a variação tática, a mudança no estilo de jogo. A volta após a pausa terá uma série difícil de jogos, contra São Paulo, Corinthians e Grêmio.

Perguntado na coletiva após a vitória sobre a Chapecoense, o técnico Paulo Pezzolano respondeu sobre as prioridades nessa parada do Brasileirão:

— Necessito trabalhar mais variação tática e preparar mais forte fisicamente. O mental vai estar forte por causa dos resultados positivos. Vamos descansar e já recomeçar. Para conseguir coisas tem de trabalhar muito, muito. Só penso em seguir melhorando taticamente, individualmente os jogadores. Vamos torcer para que os jogadores voltem inteiros de suas seleções.

Questões físicas à parte, tem uma decisão bem clara que o treinador precisará tomar. Com Villagra titular indiscutível, caberá a Pezzolano escolher sua dupla na abertura do meio-campo. Nas últimas partidas, jogou Bruno Henrique. Mas Paulinho, Alan Rodriguez, Ronaldo, Thiago Maia também estão na disputa.

— A hora é de praticar e entrosar para o Inter. Os últimos jogos confirmaram a titularidade de Villagra no meio-campo. No caso da segunda posição, não há a mesma certeza, com Paulinho precisando provar que é útil contra todos os modelos de adversários. Tem mais qualidade e vitalidade do que Bruno Henrique e Alan Rodríguez — opina José Alberto Andrade, colunista, repórter e apresentador do Grupo RBS.

Vaguinha, um dos identificados colorados, completa:

— Contra o São Paulo, no Beira-Rio, depois de bom tempo de recuperação física para os jogadores, eu jogaria com Villagra e Paulinho como volantes, e manteria Alan Patrick entre os titulares. Fora de casa, contra o Corinthians, deixaria Alan Patrick no banco e escalaria Alan Rodríguez, repetindo o modelo que deu certo contra o Santos.

Há outras determinações que terão de ser feitas. Vitinho está suspenso contra o São Paulo. E, sobre isso, Vaguinha alerta:

— É um problema, porque qualquer escolha seria uma aposta para Pezzolano. Aguirre por ali já provou que não tem condições. Mesmo rendendo pouco tecnicamente falando, Vitinho é titular absoluto.

Zé Alberto traz um ponto do outro lado do campo, o esquerdo:

— Nas laterais, Bruno Gomes e Matheus Bahia são as melhores opções. Quanto a Bernabei, não está proibido de reconquistar a titularidade, seja nos jogos em que haja menos exigência defensiva, ou em partidas que o coloque no meio-campo ou numa eventual oscilação do regular Matheus Bahia.

Assuntos para quarta-feira à tarde, quando os jogadores se reapresentam para uma semana de trabalho intenso em busca de afirmação no Brasileirão.