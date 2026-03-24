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Recuperação física, parceiro de Villagra e substituto de Vitinho: o que o Inter deve trabalhar na data Fifa

Disputa aberta no meio-campo e alternativa para ponteiro, que está suspenso, são prioridades para Pezzolano

Rafael Diverio

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