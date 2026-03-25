Receitas ordinárias e dívida de clube peruano: como o Inter quitou o transfer ban

Quitação do transfer ban é comemorada pelo clube. Renan Mattos / Agencia RBS

O Colorado quitou, nesta quarta-feira (25), a dívida junto ao Krasnodar, da Rússia, que o colocava na lista do transfer ban da Fifa. Segundo os dirigentes, os mais de 750 mil euros (R$ 4,6 milhões) foram levantados por meio de receitas ordinárias do clube e de um valor recebido do César Vallejo, do Peru.

O clube peruano pagou os 600 mil dólares (aproximadamente R$ 3,1 milhões) que devia ao Inter pela contratação do jovem atacante Kevin Quiñones, que atuou na base colorada entre 2021 e 2022.

Os gaúchos receberam o valor em duas parcelas. A primeira, de 150 mil dólares, foi paga anteriormente. Nos últimos dias, foi quitado o restante, com o depósito de mais 450 mil dólares na conta do Inter. Esse montante foi fundamental para auxiliar no pagamento da dívida com o Krasnodar.

O restante do valor, segundo os dirigentes colorados, foi levantado por meio de receitas ordinárias do próprio Inter, ou seja, valores que regularmente já são arrecadados pelo clube.

Agora, livre das restrições impostas pelo transfer ban, a direção do Inter corre contra o tempo na busca por ao menos um reforço nesta janela caseira. O prazo para contratações se encerra na próxima sexta-feira (27).