Quem foram os jovens da base usados por Pezzolano em treino aberto do Inter

O meia-atacante Gabriel Vinicius (E) e o centroavante Fabrício Prado. Colagem / Inter / Divulgação

No treino aberto do Inter, realizado no Beira-Rio, na manhã do último domingo (29), foi possível observar a presença de jovens oriundos das categorias de base do clube. Dois nomes chamaram a atenção na atividade: o meia-atacante Gabriel Vinicius e o centroavante Fabrício Prado, que ganharam espaço durante o treino.

É comum que treinadores utilizem jovens promissores da base em atividades com o elenco principal. Muitas vezes, isso não significa que eles serão utilizados nas partidas, mas a aproximação com o grupo principal serve para deixá-los mais visíveis aos olhos da comissão técnica.

Foi o que aconteceu com o centroavante Fabrício Prado, quando Alerrandro precisou deixar o treinamento mais cedo. Após sentir um desconforto muscular na coxa, ele foi substituído pelo jovem atacante.

Quem é Fabrício Prado

Centroavante do time sub-17, Prado é uma das promessas oriundas das categorias de base do clube. Recentemente, o jogador, nascido em 2009, assinou seu primeiro contrato profissional, com multa rescisória na casa dos 60 milhões de euros.

Fabrício se destacou na base ao ser goleador em algumas competições disputadas em 2025. Ele é visto como um jogador que ainda precisa aprimorar o aspecto técnico, mas compensa com entrega em campo. Além disso, seus 1,83m de altura ajudam na disputa por espaço na área adversária.

Quem é Gabriel Vinicius

O outro nome destacado no treino foi Gabriel Vinicius. O meia-atacante atua pelo time sub-20 e tem como companheiros nomes mais conhecidos dos torcedores, como João Bezerra, Yago Noal e o próprio Allex, atletas que ganharam oportunidades no último Gauchão.

No treinamento comandado por Paulo Pezzolano, Gabriel atuou improvisado como lateral-esquerdo. Sua posição de origem é mais avançada, mas saber aproveitar as oportunidades é fundamental quando elas surgem.

Isso pode fazer com que Gabriel Vinicius, da geração 2008, retome a confiança necessária para recuperar o bom futebol apresentado no início do ano passado, quando atuava pela base colorada.

O meia canhoto, de 1,72m, apresentou uma queda de rendimento no segundo semestre de 2025. Agora, com novas oportunidades, inclusive nos treinamentos com o elenco principal, a expectativa é de recuperação.

Fabrício Prado e Gabriel Vinicius são alguns dos jovens que vêm sendo utilizados por Paulo Pezzolano nos treinamentos. Para os jogos, no entanto, ainda não devem receber grandes oportunidades, por conta da idade e das opções à disposição do treinador para a composição do banco de reservas.