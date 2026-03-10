Quem é Patrick, zagueiro do Novorizontino que interessa ao Inter 

Patrick tem 26 anos e é canhoto. Jhony Inacio / Ag.Paulistão/Sua Foto No Jogo

Um dos nomes analisados pela direção do Inter para a defesa colorada é o zagueiro Patrick, titular do Novorizontino no vice-campeonato do Paulistão. Aos 26 anos, o jogador é considerado uma das opções para reforçar um dos setores mais problemáticos da equipe neste começo de ano.

A pedida do clube do interior paulista é de cerca de 200 mil dólares (R$ 1,1 milhão na cotação atual) pelo empréstimo até o final de 2026 com a opção de compra fixada em US$ 1 milhão de dólares.

Patrick é canhoto, tem 1m83cm e chegaria para ocupar um lugar ao lado de Mercado ou Félix Tórres, já que o grupo conta com outros dois canhotos: Victor Gabriel e Juninho.

Ele é companheiro de outro defensor pretendido pelo Inter, Dantas, mas menos badalado do que o parceiro de zaga.

O atleta já havia chamado a atenção de equipes da Primeira Divisão no ano passado, durante a Série B, quando ganhou a posição no Novorizontino.

Carreira

Patrick surgiu nas categorias de base da Portuguesa e subiu para os profissionais em 2019. Passou por um empréstimo ao ABC, em 2022, e ajudou no acesso à Série C. Em 2024, chegou ao Novorizontino por empréstimo e acabou comprado em definitivo na metade do ano.