Lateral foi espulso no jogo da ida e vai cumprir suspensão. Renan Mattos / Agencia RBS

A principal preocupação de Paulo Pezzolano para o Inter que vai em busca da virada no Gre-Nal 451, na partida de volta da final do Gauchão, é a ausência de Bernabei. O lateral foi expulso no jogo de ida, na Arena, e vai cumprir suspensão na última partida do torneio.

Assim, o Inter vai tentar reverter uma desvantagem de três gols sem uma de suas principais armas de ataque. Além disso, não há opção reserva imediata para a lateral esquerda. Matheus Bahia, reforço contratado na última janela de transferências, não pode atuar no Gauchão.

Portanto, a escalação para o Gre-Nal de domingo (8) deve ter improvisação na defesa. Aguirre, que joga na lateral direita, pode ser aparecer no outro lado do campo. Ou, ainda, o zagueiro Victor Gabriel pode ser deslocado para a lateral. Uma opção mais ofensiva é Allex. Durante a semana, o meia canhoto foi testado como ala.

No domingo (8), o Inter recebe o Grêmio para o jogo da volta da final do Gauchão. O clássico está marcado para as 18h, no Beira-Rio. O Inter precisa vencer por três gols de diferença para levar a disputa aos pênaltis.