Quantos jogos o Inter terá até a parada para a Copa do Mundo; veja datas e horários

O Inter ainda disputará mais 12 jogos antes da parada para a Copa do Mundo, em junho. Os compromissos são por Brasileirão e Copa do Brasil.
A próxima partida, após a data Fifa, será diante do São Paulo, nesta quarta-feira (1º), às 19h30min, no Beira-Rio. Este será um dos 10 compromissos pela Série A antes que as atenções se voltem à Copa. Neste período, o Inter também jogará com: Corinthians, Grêmio, Mirassol, Botafogo, Fluminense, Coritiba, Vasco, Vitória e Bragantino.
Os outros dois jogos, válidos pela Copa do Brasil, serão diante do Athletic-MG. A CBF ainda não divulgou a tabela detalhada, mas a previsão é que os confrontos ocorram em 22 ou 23 de abril (ida) e 13 ou 14 de maio (volta). A fase subsequente ocorre apenas após o Mundial.
As competições têm retorno previsto para 22 de julho. O Inter terá seu primeiro jogo pós-Copa diante do Cruzeiro, pelo Brasileirão. A partida ocorre no Beira-Rio, ainda sem a tabela detalhada divulgada pela CBF.
Lista de jogos antes da Copa
- 1º/4, 19h30min: Inter x São Paulo — Brasileirão
- 5/4, 19h30min: Corinthians x Inter — Brasileirão
- 11/4, 20h30min: Inter x Grêmio — Brasileirão
- 19/4, 11h: Inter x Mirassol — Brasileirão
- 22 ou 23/4 (data básica): Athletic-MG x Inter — Copa do Brasil
- 25/4, 18h30min: Botafogo x Inter — Brasileirão
- 3/5, 18h30min: Inter x Fluminense — Brasileirão
- 9/5, 16h: Coritiba x Inter — Brasileirão
- 13 ou 14/5 (data básica): Inter x Athletic-MG — Copa do Brasil
- 16/5, 18h30min: Inter x Vasco — Brasileirão
- 23/5, 17h: Vitória x Inter — Brasileirão
- 30, 31/5 ou 1º/6 (data básica): Bragantino x Inter — Brasileirão
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