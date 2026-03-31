Quantos jogos o Inter terá até a parada para a Copa do Mundo; veja datas e horários

Inter disputa duas competições nacionais até o final do ano. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Inter ainda disputará mais 12 jogos antes da parada para a Copa do Mundo, em junho. Os compromissos são por Brasileirão e Copa do Brasil.

A próxima partida, após a data Fifa, será diante do São Paulo, nesta quarta-feira (1º), às 19h30min, no Beira-Rio. Este será um dos 10 compromissos pela Série A antes que as atenções se voltem à Copa. Neste período, o Inter também jogará com: Corinthians, Grêmio, Mirassol, Botafogo, Fluminense, Coritiba, Vasco, Vitória e Bragantino.

Os outros dois jogos, válidos pela Copa do Brasil, serão diante do Athletic-MG. A CBF ainda não divulgou a tabela detalhada, mas a previsão é que os confrontos ocorram em 22 ou 23 de abril (ida) e 13 ou 14 de maio (volta). A fase subsequente ocorre apenas após o Mundial.

As competições têm retorno previsto para 22 de julho. O Inter terá seu primeiro jogo pós-Copa diante do Cruzeiro, pelo Brasileirão. A partida ocorre no Beira-Rio, ainda sem a tabela detalhada divulgada pela CBF.

Lista de jogos antes da Copa

1º/4, 19h30min: Inter x São Paulo — Brasileirão

— Brasileirão 5/4, 19h30min: Corinthians x Inter — Brasileirão

— Brasileirão 11/4, 20h30min: Inter x Grêmio — Brasileirão

— Brasileirão 19/4, 11h: Inter x Mirassol — Brasileirão

— Brasileirão 22 ou 23/4 (data básica): Athletic-MG x Inter — Copa do Brasil

— Copa do Brasil 25/4, 18h30min: Botafogo x Inter — Brasileirão

— Brasileirão 3/5, 18h30min: Inter x Fluminense — Brasileirão

— Brasileirão 9/5, 16h: Coritiba x Inter — Brasileirão

— Brasileirão 13 ou 14/5 (data básica): Inter x Athletic-MG — Copa do Brasil

— Copa do Brasil 16/5, 18h30min: Inter x Vasco — Brasileirão

— Brasileirão 23/5, 17h: Vitória x Inter — Brasileirão

— Brasileirão 30, 31/5 ou 1º/6 (data básica): Bragantino x Inter — Brasileirão