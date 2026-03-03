Quanto o Inter projeta arrecadar em premiações em 2026

Fabinho e Barcellos explicaram o planejamento do futebol para conselheiros. Jeff Botega / Agencia RBS

O Inter realizou na segunda-feira (2) à noite uma reunião do Conselho Deliberativo. Diversos assuntos foram debatidos, entre eles as metas em premiações na atual temporada.

O clube deu pistas de quanto pretende, no mínimo, arrecadar financeiramente na Copa do Brasil e no Brasileirão.

Na ausência de um vice-presidente de futebol, o executivo Fabinho Soldado foi o responsável pelas principais manifestações sobre as expectativas para o ano. O Colorado projeta terminar o Gauchão com o título, mesmo com o placar da primeira final de 3 a 0, mas sem recompensa financeira, que não é paga pela FGF ao campeão estadual.

Na Copa do Brasil, competição que a equipe ingressa na quinta fase, a projeção é de, no mínimo, avançar duas etapas chegando às quartas de final. O valor acumulado seria de aproximadamente de R$9 milhões.

No Brasileirão, o Inter acredita que conseguirá uma vaga numa competição continental para 2027. Desta forma, a expectativa é de alcançar a 10ª posição. A CBF não oficializou os valores da premiação prevista para essa edição, mas a estimativa é de cerca de R$ 30 milhões para o lugar intermediário na tabela de classificação.

— Queremos executar uma temporada assegurando competitividade imediata ao mesmo tempo em que consolidamos o alicerce de um projeto esportivo estruturante. Continuar evoluindo a gestão, integrando performance e campo, valorização de ativos e sustentabilidade financeira — declarou Fabinho aos conselheiros presentes.

Investimentos em reforços?

Segundo apurou Zero Hora, os dirigentes da gestão evitaram prometer reforços. Houve reclamações sobre a inflação do mercado.

— Esse projeto está 100% alinhado com muitas partes do clube. O nosso trabalho não pode ser pautado por um ou outro resultado. Temos que saber para onde estamos seguindo — afirmou Fabinho.

O Colorado busca um zagueiro a nível de titularidade. Nesta terça, fecha a janela para chegadas do Exterior, mas jogadores que atuam no Brasil podem ser contratados até 27 de março.

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Outras pautas

Durante a reunião do Conselho Deliberativo, foram aprovadas duas pautas importantes: a construção de uma estátua para Abel Braga, pelos serviços prestados à instituição nos últimos anos, e também levar às últimas instâncias a briga pelo reconhecimento do título do Brasileirão de 2005. Ambos os temas foram aprovados pelos conselheiros de forma unânime.