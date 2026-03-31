Quando Félix Torres e Rochet voltam a Porto Alegre e se reintegram ao Inter

Félix Torres (E) e Rochet (D) desfalcam o Colorado contra o São Paulo. Montagem fotos Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Os últimos dois selecionáveis do Inter só vão chegar em Porto Alegre após a partida contra o São Paulo, que ocorre na noite de quarta-feira (1º). Rochet e Félix Torres desembarcam na capital gaúcha na manhã de quinta (2).

Isso porque a dupla ainda entra em campo na tarde desta terça (31) pelas suas respectivas seleções. O Uruguai, do goleiro colorado, enfrenta a Argélia, na Itália. O Equador, do zagueiro, visita a Holanda.

A presença dos dois no treino de quinta ainda não está confirmada. Depende de uma avaliação, já que ambos terão uma longa viagem de volta da Europa.

No domingo (5), o Inter visita o Corinthians, em São Paulo, com Rochet à disposição. Emprestado pelos paulistas, Félix Torres deve ser desfalque mais uma vez.