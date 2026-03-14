Qual o retrospecto do Inter contra o Bahia no Beira-Rio, pelo Brasileirão?

Pelo Brasileirão, Inter e Bahia já se enfrentaram 23 vezes no Beira-Rio. No domingo (15), às 16h, o 24º capítulo dessa história será escrito, e um grande tabu pode ser quebrado.
O Colorado não sabe o que é perder para o tricolor baiano em seu estádio. São 16 vitórias do Inter e seis empates. O primeiro duelo foi em 1974.
A única vez que o Bahia venceu como visitante foi em 2013, mas o Colorado mandou o jogo no Centenário, em Caxias do Sul. Fora isso, há muita dificuldade por parte dos baianos.
O último confronto foi na temporada passada, pela 33ª rodada, com empate em 2 a 2 entre as equipes. Veja abaixo todos os jogos entre Inter e Bahia no Beira-Rio, pelo Brasileirão:
- Inter 2 x 1 Bahia - Segunda fase - 1974
- Inter 5 x 0 Bahia - Segunda fase - 1980
- Inter 3 x 0 Bahia - Primeira fase - 1988
- Inter 0 x 0 Bahia - Final - 1989
- Inter 1 x 1 Bahia - Décima rodada - 1992
- Inter 1 x 0 Bahia - Primeira fase - 1993
- Inter 0 x 0 Bahia - Terceira fase - 1994
- Inter 2 x 1 Bahia - Primeira fase - 1995
- Inter 1 x 1 Bahia - Sétima rodada - 1996
- Inter 3 x 2 Bahia - Primeira fase - 2000
- Inter 2 x 0 Bahia - Quinta rodada - 2001
- Inter 1 x 0 Bahia - 14ª rodada - 2002
- Inter 2 x 0 Bahia - Terceira rodada - 2003
- Inter 1 x 0 Bahia - 35ª rodada - 2011
- Inter 3 x 1 Bahia - 26ª rodada - 2012
- Inter 2 x 0 Bahia - 31ª rodada - 2014
- Inter 2 x 0 Bahia - Primeira rodada - 2018
- Inter 3 x 1 Bahia - Nona rodada - 2019
- Inter 2 x 2 Bahia - Oitava rodada - 2020
- Inter 2 x 0 Bahia - 22ª rodada - 2021
- Inter 2 x 0 Bahia - Oitava rodada - 2023
- Inter 2 x 1 Bahia - Primeira rodada - 2024
- Inter 2 x 2 Bahia - 33ª rodada - 2025