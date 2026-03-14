Qual o retrospecto do Inter contra o Bahia no Beira-Rio, pelo Brasileirão?

Último jogo entre Inter e Bahia no Beira-Rio: empate em 2 a 2. Jeff Botega / Agência RBS

Pelo Brasileirão, Inter e Bahia já se enfrentaram 23 vezes no Beira-Rio. No domingo (15), às 16h, o 24º capítulo dessa história será escrito, e um grande tabu pode ser quebrado.

O Colorado não sabe o que é perder para o tricolor baiano em seu estádio. São 16 vitórias do Inter e seis empates. O primeiro duelo foi em 1974.

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A única vez que o Bahia venceu como visitante foi em 2013, mas o Colorado mandou o jogo no Centenário, em Caxias do Sul. Fora isso, há muita dificuldade por parte dos baianos.

O último confronto foi na temporada passada, pela 33ª rodada, com empate em 2 a 2 entre as equipes. Veja abaixo todos os jogos entre Inter e Bahia no Beira-Rio, pelo Brasileirão: