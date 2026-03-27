Qual é o status das sondagens feitas pelo Inter nos últimos dias para contratar zagueiros

Pezzolano quer mais um zagueiro para o grupo. Jeff Botega / Agencia RBS

Faltando poucas horas para o fechamento da janela de transferências, os dirigentes do Inter trabalham na busca por ao menos um reforço para o seu sistema defensivo, para reforçar o time de Pezzolano. Algumas conversas foram retomadas nas últimas horas, mas ainda sem um avanço significativo.

O nome mais próximo era o do zagueiro João Marcelo. O Inter esbarrou nos valores propostos pelo Cruzeiro para a liberação. Os mineiros pediram 4 milhões de euros (R$ 24 milhões), enquanto os colorados ofereceram 3 milhões de euros (R$ 18 milhões). Essa diferença praticamente inviabiliza a concretização do negócio.

Neste início de ano, os dirigentes colorados também buscaram informações sobre a dupla de zaga que se destacou pelo Novorizontino. Patrick, de 26 anos, tem custo de empréstimo de 200 mil dólares, com passe fixado em mais de US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões).

Seu companheiro de zaga, Dantas, de 21 anos, foi outro atleta consultado pelo Inter. O Novorizontino pediu US$ 3 milhões (R$ 15 milhões) para a liberação definitiva do atleta. Segundo o staff dos zagueiros da equipe do interior paulista, não houve novos contatos recentes com o Inter.

Os gaúchos têm até as 23h59 desta sexta-feira (27) para concluir uma negociação para o seu sistema defensivo.

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