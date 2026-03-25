Quais jogadores do Inter disputarão a data Fifa?

Rochet defenderá o Uruguai. Ricardo duarte / Inter

O Inter cederá quatro jogadores para suas respectivas seleções nesta data Fifa de março. Carbonero e Borré para a Colômbia, Rochet para o Uruguai e Félix Torres defenderá o Equador.

Todos têm a chance de jogar a Copa do Mundo e os amistosos podem carimbar suas vagas. Os colombianos enfrentarão as mesmas adversárias do Brasil, mas em ordem diferente: Croácia, no dia 26, em Orlando, e a França, dia 29, em Maryland, nos EUA.

No caso de Rochet, o Uruguai terá a Inglaterra, em Londres, no dia 27, e a Argélia, em Turim, na Itália, no dia 31. O goleiro é titular absoluto da Celeste.

Por fim, o Equador terá duelos contra Marrocos — adversário do Brasil na Copa —, no dia 27, em Madri, e a Holanda, no dia 31, em Eindhoven. Torres é convocado com frequência, mas deverá ser reserva da seleção.