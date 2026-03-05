Primeiro teste de Pezzolano aponta substituto de Bernabei na lateral do Inter

Bernabei levou vermelho no jogo de ida e está fora da final do Gauchão. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (5), no Beira-Rio, com portões fechados, o técnico Paulo Pezzolano começou a definir o substituto do suspenso Bernabei para o Gre-Nal decisivo do Gauchão.

Na atividade, o treinador indicou a utilização de Braian Aguirre, lateral-direito de origem, como possível substituto do argentino. No outro lado, Pezzolano manteve Bruno Gomes como lateral-direito. A atividade não contou com todos os titulares no trabalho tático.

O uruguaio ainda terá mais duas atividades para definir a escalação do Inter para o Gre-Nal 451. Com exceção de Bernabei, suspenso, o time poderá ter a mesma formação do primeiro jogo válido pela decisão do Gauchão.

Sendo assim, o provável Inter teria: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Aguirre; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré.

Inter e Grêmio jogam no próximo domingo (8), às 18h, no Beira-Rio, pela finalíssima do Gauchão. O Colorado precisa vencer por quatro gols de diferença para garantir o título nos 90 minutos.