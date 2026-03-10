Pressão e turbulência: como chega o Atlético-MG para enfrentar o Inter

Galo vem de derrota e confusão diante do Cruzeiro na final do Mineirão. Pedro Souza / Atlético-MG

O Atlético-MG chega para enfrentar o Inter em meio a um momento de turbulência. Vice de seu estadual e sem vitórias no campeonato nacional até aqui, tal como o Colorado, o clube é o adversário desta quarta-feira (11), na Arena do Galo, pela quinta rodada do Brasileirão.

Após seis temporadas de hegemonia no Campeonato Mineiro, o Atlético-MG perdeu a final para o Cruzeiro, no último domingo (8), e viu aumentar a pressão interna por resultados e mudanças no elenco. Sem o estadual como alívio no calendário, o foco passa a ser a recuperação no Campeonato Brasileiro — e o primeiro passo para isso é diante do Colorado.

Sem vitórias no Brasileirão

Assim como o Inter, o Galo tem um início ruim no Brasileirão. Ambos estão no Z-4, com dois pontos cada, e buscam a primeira vitória na competição. O duelo desta quarta também marcará a estreia do técnico Eduardo Domínguez no Campeonato Brasileiro. O argentino foi contratado no fim de fevereiro para substituir Jorge Sampaoli e comandou o time apenas em jogos do estadual até agora.

Além dos resultados — apenas três vitórias em 15 jogos neste ano —, o rendimento preocupa. O Atlético tem sido criticado pela falta de efetividade no ataque e pela fragilidade defensiva. Jogadores como Alonso, Igor Gomes, Bernard e Cuello têm sido alvos frequentes de críticas de parte da torcida e da imprensa.

Insatisfação e briga

De acordo com o jornalista Henrique André, setorista do Atlético-MG pela Rádio Itatiaia, o ambiente no clube é de forte insatisfação por parte dos torcedores, principalmente após a perda do título estadual, no último domingo (8).

A decisão do Mineiro terminou de forma conturbada: nos minutos finais, uma pancadaria generalizada entre jogadores de Atlético-MG e Cruzeiro levou a 23 expulsões. Ainda assim, internamente, a maior preocupação está no rendimento do time e na perda do título após anos de hegemonia estadual. A confusão, segundo Henrique, não afeta o Galo diretamente para o jogo diante do Inter.

Leia Mais Clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro se torna o jogo com mais expulsões da história do futebol brasileiro

Desfalques em campo e nas arquibancadas

Para o confronto contra o Colorado, Domínguez ainda terá baixas importantes. Os volantes Maycon e Cissé estão lesionados e não jogam. Por outro lado, Lyanco, recuperado após mais de cinco meses afastado, pode aparecer entre os titulares — mesmo no banco, o zagueiro foi um dos protagonistas da briga com os jogadores do Cruzeiro.

Às 19h desta quarta, a expectativa é de um ambiente mais frio na Arena do Galo. Com o desempenho recente da equipe, a tendência é de público abaixo do habitual. Em campo, o Atlético tenta transformar a pressão em reação para conquistar a primeira vitória no campeonato.

Produção: Leo Bender