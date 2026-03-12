"Prefiro chutar uma vez e ganhar": o que disse Paulo Pezzolano após a derrota do Inter para o Atlético-MG

Pezzolano lamentou a quantidade de chances criadas e não convertidas em gol. Saimon Bianchini / Agência RBS

O roteiro não foi muito diferente do que o torcedor colorado se acostumou neste começo de Campeonato Brasileiro. Pela quinta rodada, o Inter pressionou, criou inúmeras chances de gol, mas foi derrotado pelo Atlético-MG, fora de casa, por 1 a 0.

Em relação ao time do empate no Gre-Nal 451, válido pela segunda partida da final do Gauchão, o técnico Paulo Pezzolano fez cinco alterações no time titular. Jogadores como Borré e Vitinho começaram no banco de reservas.

— Por parte física, emocional. Jogou quem estava melhor — explicou Pezzolano sobre as mudanças.

O uruguaio ainda lamentou a quantidade de chances perdidas pela equipe. Segundo ele, não há explicação para o momento enfrentado pelo clube, que tem pecado no momento das finalizações.

— O jogo começou, tivemos a oportunidade de gol na saída de bola. Escanteio. Aí eles chegaram uma vez e fizeram o gol. É um momento ruim que está passando o clube. Momento ruim. Não tem explicação para isso — comentou o treinador, que ainda completou:

— O time está dando a cara. O time até o último segundo procura. Mas até hoje não está dando. Então, temos que trabalhar da porta para dentro. E, se damos 100%, temos que dar 110%. É a realidade, está faltando efetividade.

O Inter volta a jogar no próximo domingo (15), às 16h, contra o Bahia, no Beira-Rio. Para tirar a equipe da 18ª colocação, na zona de rebaixamento, Pezzolano é claro quanto o que será necessário:

— Vamos procurar que aconteça no domingo a efetividade.

Confira abaixo as respostas de Paulo Pezzolano

Como resolver a má fase do Inter

— Só vamos resolver ganhando. Jogando bem, jogando mal, ganhando. Chutamos muito, temos muitas oportunidades, mas não estamos ganhando, e isso se trata de ganhar. Estamos fazendo quase tudo bem, não estamos fazendo o gol. Temos que fazer o gol e evitar lá atrás. Pronto. Eles tiveram meia oportunidade e fizeram o gol. Nós tivemos 10, 15, 20 e não fizemos. Temos que virar isso, alguma energia, alguma coisa, urgente, porque não temos que passar pelo que o time passou no ano passado. Tem que começar a ganhar.

Atuação de Bernabei

— Hoje fomos na linha de cinco para ajudar Bernabei e Aguirre. Eles colocam jogadores por fora e também jogaram com linha de cinco. Bernabei é um bom ala, ofensivamente dá muito e defensivamente sofre. Na primeira bola vão para dentro, mas faltou ajuda mais perto dele.

Erros individuais?

— Não dá para falar só de um jogador. A gente tem que virar a chave, como falei no jogo passado. Ganhar o próximo jogo. E estamos perto, eu acho que estamos perto.

Chances perdidas e trabalho

— Prefiro chutar uma vez e ganhar. Mas eu gosto disso, gosto do que estamos fazendo. Eu acho que todos gostamos, mas gostamos mais de ganhar. Então, aí começamos a ver as coisas, os detalhes, que fazem a diferença. Temos muitas coisas boas, mas não se vê no resultado. E isso é futebol. Como treinador, eu prefiro seguir no caminho que estamos fazendo.

Confira a entrevista coletiva de Pezzolando