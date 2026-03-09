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Após o Gre-Nal 451
Notícia

Pré-temporada, necessidade de reforços e "falhas nos detalhes": as lições que o Inter tira do Gauchão

Para se recuperar na temporada, o primeiro passo no entendimento colorado é voltar a vencer

Rafael Diverio

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