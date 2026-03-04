Por privacidade e mobilização, Inter muda rotina e local de treinos pré-Gre-Nal

Pezzolano deve conduzir os próximos treinos no Beira-Rio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Inter mudou a rotina da semana Gre-Nal. De olho em maior privacidade e buscando aumentar a mobilização para o clássico decisivo de domingo (8), o Colorado mudou o local dos treinos de quinta (5) e sábado (7).

Em vez de trabalhar no CT do Parque Gigante, às margens do Guaíba, como normalmente ocorre, os jogadores irão atravessar a rua e treinar em duas oportunidades no Beira-Rio, palco da decisão.

Um dos motivos é a privacidade nos trabalhos que definirão a escalação para o Gre-Nal. Afinal, no estádio, a atividade é acompanhada por um número menor de pessoas em comparação ao CT, que tem uma estrutura de trabalho permanente e, consequentemente, maior circulação de profissionais.

A ideia é ampliar o mistério sobre a escalação e aumentar a concentração dos jogadores. Além disso, são considerados aspectos positivos a mudanças de rotina e a realização do treino no local da partida.

Afinal, o Inter precisa vencer o Grêmio por quatro gols de diferença no domingo para ser campeão gaúcho no tempo normal — ou por três gols, para levar a decisão para os pênaltis.