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Por privacidade e mobilização, Inter muda rotina e local de treinos pré-Gre-Nal

Colorado irá treinar na quinta (5) e no sábado (7) no Beira-Rio e não no CT do Parque Gigante

Rodrigo Oliveira

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