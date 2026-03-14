Pontos fortes e fracos do Inter nas cinco primeiras rodadas do Brasileirão

Maior finalizador do elenco, Carbonero ainda não marcou gols no ano. FERNANDO MORENO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O início de Brasileirão é preocupante para os colorados. Mesmo tendo volume de jogo e empilhando chances de gols, o Inter não consegue marcar e ainda vaza na defesa.

Encerrada a quinta rodada, Zero Hora consultou o site de estatísticas Sofascore e levantou os pontos fortes e fracos da equipe que ocupa o penúltimo lugar na tabela, tendo somado apenas dois pontos.

— O time está dando a cara. O time até o último segundo procura. Mas até hoje não está dando. Então, temos que trabalhar da porta para dentro. E, se damos 100%, temos que dar 110%. É a realidade, está faltando efetividade. Vamos procurar que aconteça no domingo a efetividade — avaliou o técnico Paulo Pezzolano após a derrota para o Atlético-MG fora de casa.

Inoperância ofensiva

Embora seja dono do pior ataque do campeonato, com apenas três gols marcados, o Inter é o segundo time que mais finalizou — média de 18,2 chutes por jogo. Apenas o Vasco tem números superiores, com 20,4 finalizações por jogo.

Entre todos participantes do campeonato, o atacante Carbonero é o sétimo jogador que mais se destaca neste quesito, com média de 3,4 chutes por jogo. Entretanto, o colombiano não marcou nenhum gol na temporada.

Dono da bola

Alan Patrick é o terceiro com mais passes decisivos. Duda Fortes / Agencia RBS

Nenhum time tem maior posse de bola que o Colorado, que permaneceu 58,4% do tempo trocando passes — o mesmo percentual do Vasco, antes treinado por Fernando Diniz e agora comandado por Renato Portaluppi.

Mais do que isso, Alan Patrick surge como o terceiro atleta em passes decisivos, com 3,4 de média por jogo. À frente dele, Philippe Coutinho que já deixou o Vasco (3,7 por jogo) e Matheus Pereira, do Cruzeiro (3,6).

Ao mesmo tempo, os adversários costumam roubar a bola de Bernabei com certa frequência. O lateral-esquerdo é o terceiro jogador que mais perdeu a posse (média de 20,8), superado somente por Reinaldo, do Mirassol, e Andrés Gómez, do Vasco.

Contradição defensiva

A defesa colorada está longe de ser a mais vazada (sete gols sofridos), mas ao mesmo tempo não conseguiu passar nenhum jogo em branco.

A curiosidade é que, embora seja o terceiro time com a menor média de interceptações por jogo (sete), tem no zagueiro Félix Torres o líder deste ranking no campeonato inteiro: média de 2,4 interceptações.