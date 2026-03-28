"Poderia estar 4 a 0 pra nós": jogadoras e técnico do Inter lamentam oportunidades perdidas no Gre-Nal

Inter segue sem vencer como mandante na competição. Lara Vantzen / Inter,Divulgação

O Inter foi derrotado por 2 a 1 para o Grêmio em clássico válido pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. O jogo foi disputado no Estádio do SESC, em Porto Alegre, na tarde de sábado (28).

Em entrevista após o jogo para a TV Brasil, a capitã colorada Lelê destacou as oportunidades criadas ao longo do jogo, mas lamentou a derrota e reclamou da árbitra Andressa Hartmann por "rolar pouco a bola" no segundo tempo:

— Fizemos um bom primeiro tempo, mas no segundo a bola rolou pouco, a juíza deixou a partida muito parada. Poderíamos ter feito melhor e sido mais eficientes no segundo tempo, mas agora é pensar no próximo jogo, precisamos pontuar — falou.

Na coletiva pós-jogo, o técnico Maurício Salgado afirmou que o time teve mais volume de jogo e criou mais oportunidades de gol, e declarou que o placar do jogo não traduziu a atuação colorada:

— Só nós jogamos no primeiro tempo. A gente teve muitas chances, mas estamos esbarrando nessa eficiência. Esse foi o jogo que nós tivemos mais volume, mas o futebol não é linear. O jogo estava controlado, só a gente atacava, tanto nas bolas pelas extremas, quanto por dentro. Aí, num chute, a gente tomou o gol. Terminamos o primeiro tempo empatando em um jogo que poderia estar 4 a 0 pra nós. Ficamos meio frustrados e, obviamente, o jogo vai se desgastando — afirmou.

"Aprender a ganhar"

O técnico colorado disse que a equipe precisa "aprender a ganhar, urgentemente":

— No segundo tempo, continuamos com mais volume. A gente precisa aprender a ganhar, urgentemente. Quando estamos com volume alto, precisamos resolver a partida porque, com certeza, o nível vai cair. Muito sol, quente pra caramba. Precisamos aprender a matar quando a gente tiver a chance — continuou.

Outro ponto que incomodou Salgado é o fato de o Inter ainda não ter vencido como mandante na competição. Em três jogos, agora são duas derrotas e um empate.

— Temos que ficar inconformados. Não podemos ficar três jogos sem vencer aqui. E nós vamos corrigir isso — finalizou.

Com a derrota, o Inter caiu para a 11ª colocação, com sete pontos. As Gurias Coloradas voltam a campo na próxima Sexta-feira Santa, no dia 3 de abril, quando enfrenta o Mixto, fora de casa, às 16h.

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