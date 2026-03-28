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"Poderia estar 4 a 0 pra nós": jogadoras e técnico do Inter lamentam oportunidades perdidas no Gre-Nal

Gurias Coloradas foram derrotadas em casa por 2 a 1 pelo Grêmio no Brasileirão Feminino

Leonardo Sá

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