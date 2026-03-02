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Pezzolano reclama da arbitragem após derrota no Gre-Nal 450: "Foi tendenciosa"

Técnico do Inter viu o time perder por 3 a 0, mas argumentou que Anderson Daronco deveria ter expulsado Arthur, ainda no primeiro tempo

Zero Hora

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