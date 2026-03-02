Pezzolano reclama da arbitragem após derrota no Gre-Nal 450: "Foi tendenciosa"

Pezzolano não gostou da arbitragem na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

Um clássico Gre-Nal sem polêmicas praticamente não existe no futebol gaúcho. O de número 450 na história terminou no campo, mas ganhou outro capítulo na coletiva do técnico do Inter, Paulo Pezzolano.

Logo em sua primeira resposta após o 3 a 0 sofrido na Arena, o uruguaio despejou críticas ao árbitro Anderson Daronco, responsável por apitar a partida, e a Daniel Nobre Bins, responsável pelo VAR.

— Sinceramente, até hoje, era uma pessoa que acreditava no Gauchão. Queremos falar de futebol. A expulsão do Arthur era a que minuto? Falo até esse momento, depois não falo sobre o futebol. Foi tendenciosa. Fiquei brabo porque vi o que viria pela frente. Foi a primeira falta (entrada de Pavón em Bernabei) e tendencioso. O VAR tem um árbitro que tem o estádio do Grêmio às costas. Um torcedor do Grêmio fazendo VAR, gente? Eu não sabia — disparou.

A reclamação de Pezzolano diz respeito ao lance em que Arthur se chocou com Borré, logo nos minutos inicias do confronto.

— O vermelho para Arthur. Ele não se cobre, não foi natural o movimento. O jogo era para nós com 11 contra 11. Sou uruguaio, estamos acostumados a lutar contra tudo e todos. Hoje, queríamos ganhar, mas contra essas coisas (a arbtitragem) não conseguimos jogar, contra 11 sim. No VAR, era vermelho para Arthur. Foi tendencioso. Depois dessa jogada no Bernabei, disse para ele que foi bem. Foi um jogo atípico. Vamos virar esse jogo. Queria jogar agora já — completou o uruguaio.

Com o resultado adverso, o Inter terá que reverter a desvantagem no próximo domingo (8), às 18h, jogando no Beira-Rio.

Confira outras respostas de Paulo Pezzolano

Sobre o lance do segundo gol do Grêmio

Essa jogada, sim (estavam desatentos). Não corremos para trás. Ficamos olhando essa bola. Tínhamos que ter corrido antes para trás.

Não trocar após a expulsão

Com um jogador a menos, precisávamos manejar melhor as janelas de trocas. Não aconteceu nada porque não trocamos. Não fizeram outro gol pois não trocamos. Vitinho pode fazer a lateral.

Sobre o jogo

Eles foram um pouco melhor no começo, encaixaram. Era vermelho para o Grêmio e aí seria outro jogo. Estávamos entreverados, mas não foi por isso que marcaram três gols.

Aconteceu depois que nos expulsaram o Bernabei. Nosso jogadores tentaram fazer o que fizemos no jogo anterior, quando marcamos quatro. Fazer o que a gente sabe fazer. Eles entraram um pouco melhor, mas não por isso que o jogo foi assim.

A reclamação sobre a arbitragem não deveria ter sido antes?

Tem gente competente dentro do clube. Capaz que se falou. Eu creio muito nas pessoas. Foi um jogo atípico, por isso estou tranquilo. Eles entraram um pouco melhor, mas é difícil falar do jogo. Estou na bronca. Eu acredito no futebol e nunca tinha me acontecido isso.

Análise tática da derrota

Sem dúvidas, faltou entrar no jogo. Eles estavam mais bem posicionados do que nós. É um tema meu. Foram só quinze minutos. Não pudemos pressionar como queremos. Eles colocaram muita gente por dentro, queríamos jogar por ali.