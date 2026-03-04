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Arma secreta
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Pezzolano pode promover surpresa na lateral do Inter para o Gre-Nal no Beira-Rio

Técnico colorado terá que improvisar na escolha do substituto de Bernabei, expulso no jogo de ida da final do Gauchão

Rodrigo Oliveira

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