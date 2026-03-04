Pezzolano pode promover surpresa na lateral do Inter para o Gre-Nal no Beira-Rio

Allex pode ser titular no Gre-Nal 451. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Para substituir Bernabei no Gre-Nal de domingo (8), o técnico do Inter, Paulo Pezzolano, irá utilizar uma estratégia já treinada e testada ao longo da temporada.

Entre as possibilidades, está a improvisação do garoto Allex, 19 anos, no flanco esquerdo, ideia já adotada em dois jogos do Gauchão.

A alternativa ganha força sobretudo se o treinador optar por uma formação mais ofensiva, considerando a necessidade de reverter a desvantagem de 3 a 0 sofrida no clássico do último domingo (1).

Allex foi utilizado na lateral esquerda no segundo tempo das duas partidas contra o Ypiranga, pela semifinal do Gauchão. Em ambos os jogos, Pezzolano substituiu Bernabei por Rafael Borré (no jogo de ida) e Alán Rodríguez (no jogo de volta), deslocando Allex para a lateral.

Curiosamente, analisando os jogos do Gauchão, em que os dois atletas têm minutagens parecidas, Allex tem índices de desarmes e de disputas de bola vencidas superiores aos de Bernabei, de acordo com dados do site Sofascore.

Allex atuou como lateral nos jogos contra o Ypiranga Bruno Todeschini / Agencia RBS

Alternativa

Porém, caso opte por uma alternativa mais cautelosa, a tendência é de que Pezzolano improvise o lateral-direito Braian Aguirre no flanco esquerdo, como fez no Gre-Nal válido pela partida de ida da decisão, quando Bernabei foi expulso.

Outra possibilidade seria utilizar no lado esquerdo o zagueiro Victor Gabriel, que é lateral de origem, com Félix Torres permanecendo na zaga.

Essa opção abriria a brecha para Alerrandro compor a dupla de ataque com Borré, em uma formação ainda mais ofensiva.

Provável time

O provável time do Inter para o jogo da volta da final do Gauchão, domingo (8), tem: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Braian Aguirre (Allex); Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Carbonero.