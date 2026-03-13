Pezzolano faz pedido especial a Carbonero para aumentar efetividade do Inter

Carbonero dribla e finaliza, mas não acerta no gol. Duda Fortes / Agencia RBS

Rápido, driblador e um dos maiores finalizadores do país. Um atacante com essa descrição normalmente seria um dos maiores destaques do campeonato e teria moral elevado com o treinador.

A realidade, porém, é que ele joga no Inter e está sendo cobrado pelo técnico por um motivo curioso para alguém que atua no setor ofensivo: não consegue fazer gols.

O atleta em questão se chama Johan Carbonero, que é o terceiro maior finalizador do Brasileirão — com 17 arremates — e o quarto maior driblador da competição — com 9 dribles, conforme dados do site Sofascore. O problema é que, apesar de tamanha produtividade, o colombiano ainda não balançou as redes em 2026, nem no Gauchão e nem no Brasileirão.

Conforme apurado por Zero Hora, Paulo Pezzolano deseja que o atleta tenha mais frieza e tranquilidade na tomada de decisão no terço final. Em outras palavras, que seja menos "afobado" na hora de concluir. Afinal, sua velocidade e seus dribles vêm sendo importantes para o volume de jogo da equipe. Mas sem efetividade.

Carbonero é o responsável por 17 das 91 finalizações do Inter no Brasileirão. É como se, a cada cinco conclusões, uma fosse do colombiano. O problema é que elas muitas vezes sequer acertam a meta adversária. O atleta é o jogador da competição nacional que mais chutou para fora, com 8 arremates longe da baliza rival.

Maior preocupação

A falta de efetividade é hoje a principal preocupação colorada hoje.

— Chutamos muito e temos muitas oportunidades, mas não estamos ganhando. O que temos que fazer é ganhar. Estamos fazendo quase tudo bem, mas não estamos fazendo o gol. Temos que fazer o gol e evitar tomar lá atrás. Pronto. Temos que virar isso — disse Pezzolano, se referindo ao time todo e não somente a Carbonero.