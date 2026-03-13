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Afinando a mira
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Pezzolano faz pedido especial a Carbonero para aumentar efetividade do Inter

Atacante colombiano é um dos mais produtivos do elenco em relação a dribles e finalizações. Porém, peca na conclusão

Rodrigo Oliveira

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