Pezzolano deve fazer três trocas no Inter para enfrentar o São Paulo

A principal indefinição está no substituto de Vitinho. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

A partir desta quarta-feira (25), no CT Parque Gigante, Paulo Pezzolano começará a esboçar a equipe do Inter para encarar o São Paulo, no dia 1º de abril, pelo Brasileirão. O treinador deverá promover ao menos três alterações na escalação titular, motivadas por suspensão e convocações.

O Colorado teve quatro atletas chamados por suas seleções na última data Fifa antes da Copa do Mundo. A Colômbia facilita a logística, já que atuará no dia 29, nos Estados Unidos, permitindo o retorno com tempo hábil para descanso dos atacantes Borré e Carbonero.

Por outro lado, Rochet e Félix Torres estarão na Europa em compromissos por seus países e entram em campo no dia 31, à tarde, no horário de Brasília.

A chegada da dupla a Porto Alegre deve ocorrer apenas no dia da partida contra o São Paulo, o que praticamente inviabiliza sua utilização no confronto marcado para as 19h30, no Beira-Rio.

Quem entra no time do Inter

Diante desse cenário, as substituições no sistema defensivo tendem a ser simples: Anthoni deve assumir o gol, enquanto Victor Gabriel entra na zaga. A indefinição está no substituto de Vitinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Caso a opção seja pela manutenção da estrutura utilizada na vitória sobre a Chapecoense, os favoritos são: Bernabei, adiantado como ponta, impactando na troca de lado de Carbonero, e Paulinho, que foi aproveitado como volante por Pezzolano, mas que também já jogou como ponta.

Programação

O clube divulgará a programação de treinos para o período nos próximos dias. Com a semana livre, a comissão técnica avaliará a possibilidade de manter a estratégia de rodar o elenco, adotada desde a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, diante do Santos, na última semana.