Pezzolano confirma nova estratégia de jogo no Inter em vitória sobre a Chapecoense; confira a análise

O Inter bateu a Chapecoense por 2 a 0, no Beira-Rio, e conseguiu deixar o Z-4 do Brasileirão. A segunda vitória colorada veio com mudanças de nomes na escalação, mas repetição por parte de Paulo Pezzolano da ideia tática usada no triunfo sobre o Santos, na Vila Belmiro.

A escalação do Inter teve no domingo (22) teve três mudanças em relação ao jogo em Santos com os retornos de Alan Patrick, Carbonero e Mercado. Alan Rodríguez, Alerrandro e Victor Gabriel foram para o banco. Matheus Bahia se consolidou como titular na lateral esquerda, mesmo caso de Bruno Henrique apesar de Paulinho estar disponível após cumprir suspensão.

A questão tática, porém, foi mantida. O Inter voltou a ter o sistema 5-3-2, o mesmo da Vila Belmiro. Carbonero jogou ao lado de Borré no ataque e coube a Alan Patrick formar um trio de meio-campo com Villagra e Bruno Henrique. Ou seja, o camisa 10 tinha sem bola o papel defensivo de um volante no tripé de meio-campo.

Posicionamento base do Inter contra a Chapecoense no 5-3-2. Tacticalboard / Reprodução

Jogo mais direto

Além do sistema tático, Pezzolano alterou também a forma de jogar do Inter. O time agora faz um futebol mais direto, abrindo muitas vezes mão de uma construção pelo chão para saídas com bolas longas tanto do goleiro Rochet quanto dos zagueiros.

Rochet tentou contra a Chapecoense 24 passes longos, bem acima de sua média no Brasileirão, de 15,8 por partida. O resultado disso foi um Inter que teve menos a bola, 48%, a primeira vez que isso aconteceu no Beira-Rio neste Brasileirão.

— Nós fizemos isso nos últimos jogos. Por quê? Porque os times nos vinham pressionar, encaixavam nos volantes e liberavam algum zagueiro procurando levar a bola para ali e, às vezes, não saíamos bem. Saíamos claros em alguns momentos, em outros não. O que acontece? Nesse momento que estão encaixados, nós temos na frente jogadores que vão muito bem no um contra um, temos boa segunda bola e então conseguimos o ataque. Aconteceu hoje e contra o Santos. Trocamos alguns detalhes para o adversário tentar uma coisa e nós fazemos outras — disse Pezzolano sobre a mudança na maneira de sair da defesa, depois da vitória sobre o Santos.

Esse novo Inter venceu dois jogos tendo menos a bola que seus adversários. Um time mais direto foi o caminho que Pezzolano encontrou para tirar o Colorado do Z-4.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲