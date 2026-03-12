Pezzolano analisa gol sofrido para o Atlético-MG e mira soluções para a lateral do Inter

Bernabei e Cuello durante duelo na Arena MRV. (Ricardo Duarte/Internacional)

A derrota do Inter para o Atlético-MG teve, entre seus capítulos, a falha de Bernabei. O gol sofrido escancara um problema que o time acumula nesta largada de Brasileirão.

Apesar de evitar análises individuais, o técnico Paulo Pezzolano avaliou o desempenho do sistema defensivo e como tem buscado soluções.

— Fomos na linha de cinco para ajudar Bernabei e Aguirre. Eles (Atlético) colocam jogadores por fora e também jogaram com linha de cinco. Bernabei é um bom ala. Ofensivamente dá muito, e defensivamente sofre algum detalhe. Na primeira bola, vão para dentro, mas faltou ajuda mais perto dele. Não dá para falar só de um jogador — apontou o técnico do Inter, que ainda seguiu:

— A gente tem que virar a chave, como falei no jogo passado. Ganhar o próximo jogo. E estamos perto, eu acho que estamos perto. Mas temos que ganhar.

Nesta largada de Brasileirão, o time soma apenas dois pontos conquistados em 15 disputados. Além da falta de efetividade no ataque, a defesa acabou sendo vazada em todas as rodadas: sete gols em cinco jogos. A média de gols sofridos está em 1.4 no torneio nacional, de acordo com dados do Sofascore.

"Lance infeliz"

O zagueiro Victor Gabriel, que ganhou sequência ao lado de Félix Torres, saiu em defesa de Bernabei no lance do gol de Cuello. Além disso, o defensor comentou como tem sido o trabalho no dia a dia para evitar falhas.

— Procuramos nos ajudar bastante, estar perto e fazer a cobertura. Foi um lance infeliz ali. Ele tem trabalho bastante, temos trabalhado para evitar que isso ocorra. O professor fala muito nos detalhes. Estamos pecando muito nos detalhes e isto está nos custando caro.

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