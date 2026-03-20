Pezzolano adota nova estratégia para escolher o time titular do Inter

Uruguaio quer um time intenso. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A ideia de escalar sempre os melhores parece óbvia, mas no Inter de Paulo Pezzolano essa lógica pode ser alterada. O treinador tem priorizado uma equipe mais intensa, formada por jogadores que estejam em melhor condição física no momento.

Na vitória sobre o Santos, na Vila Belmiro, o técnico optou por mudanças significativas na equipe. Gabriel Mercado e Alan Patrick foram preservados por questões físicas, enquanto Carbonero e Bernabei também ficaram fora por estratégia.

— Desgaste físico, muitos jogos seguidos, a cada três, quatro dias, os jogadores estavam sentindo. Precisamos de um time humilde dentro de campo, um time que corra e esteja 100% fisicamente — explicou o treinador após a partida.

Dentro dessa linha de pensamento, os treinos que antecedem o confronto com a Chapecoense serão decisivos para a recuperação dos titulares. A tendência é que o foco siga sendo escalar a equipe com melhor condição física.

Preservados contra o Santos, Alan Patrick e Carbonero tem boas chances de um retorno ao time titular. Já Mercado e Bernabei ainda são dúvidas. O volante Paulinho foi o único desfalque por suspensão e deve reassumir a vaga no meio-campo.

O Inter recebe a Chapecoense no domingo, às 18h30min, no Estádio Beira-Rio, pela oitava rodada do Brasileirão. O Colorado abre a zona de rebaixamento, com cinco pontos somados.