Paulo Pezzolano não comandará o Inter contra o Bahia

Inter ainda não venceu no Brasileirão. (Ricardo Duarte/Internacional)

Em busca de recuperação após mais um insucesso no Brasileirão, o Inter não terá Paulo Pezzolano na casamata na próxima rodada. O Colorado voltará a campo no domingo (15), contra o Bahia, às 16h, no Estádio Beira-Rio.

Na partida desta quarta-feira, contra o Atlético-MG, o treinador foi advertido com o terceiro cartão amarelo por conta de reclamações contra a arbitragem. O time acabou derrotado por 1 a 0 em Belo Horizonte.

Com a advertência recebida, Pezzolano precisará cumprir suspensão diante do Bahia. O uruguaio havia recebido amarelo nos jogos contra o Palmeiras e o Remo.

Durante o Gauchão, dois profissionais alternaram no comando do time. A estreia no Estadual foi conduzida por Pablo Fernandez, auxiliar técnico permanente. Esteban Conde, da comissão de Pezzolano, comandou a equipe reserva contra o Ypiranga, em Erechim, na terceira rodada.

O Inter tem apenas dois pontos no Brasileirão. O jogo no domingo será mais uma chance de buscar a primeira vitória.